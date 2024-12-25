Adıyaman'da 2 gündür haber alınamayan çocuk bulundu!

Yaklaşık 2 gündür haber anlamayan 15 yaşındaki A.H. adlı kız çocuğu, bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlığının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Adıyaman'da 2 gündür haber alınamayan çocuk bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:29

Adıyaman'da Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 920 Sokak'taki adresinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki A.H. için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kız çocuğu, sağ salim bir şekilde kent merkezinde bulunarak ailesine teslim edildi. Kız çocuğunun evden neden ayrıldığı bilinmezken, sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #kayıp #Soruşturma #Çocuk

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