Adıyaman'da 2 gündür haber alınamayan çocuk bulundu!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:29

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:29

Adıyaman'da Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 920 Sokak'taki adresinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki A.H. için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kız çocuğu, sağ salim bir şekilde kent merkezinde bulunarak ailesine teslim edildi. Kız çocuğunun evden neden ayrıldığı bilinmezken, sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.