Adıyaman'da bıçaklı-baltalı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
29 Kasım 2022 Salı, 11:47
Adıyaman'da bıçaklı-baltalı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
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Yavuz Selim Mahallesi'nde, 29 Kasım Salı sabah saatlerinde sokakta karşılaşan aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uyarılara rağmen ayrılmayan tarafları havaya ateş ederek uzaklaştırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere Emniyet'e götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


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