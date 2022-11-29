Erzincan'da yurtta kavga: Üniversite öğrencisinin kulağı kesildi
Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Erzincan merkez Ulalar’da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana gelen olayda yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K. (21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı.
R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
R.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruştuma başlatıldı.
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