Erzincan'da yurtta kavga: Üniversite öğrencisinin kulağı kesildi

Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İHA
29 Kasım 2022 Salı, 09:57
Erzincan'da yurtta kavga: Üniversite öğrencisinin kulağı kesildi
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Erzincan merkez Ulalar’da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana gelen olayda yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K. (21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı.

R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

R.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruştuma başlatıldı. 



Erzincan yurt yaralama Kulak

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