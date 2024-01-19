Adıyaman'da FETÖ operasyonu... Gözaltındaki bir şüpheli tutuklandı!
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlının tutuklandığı aktarıldı.
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Adıyaman İl Emniyet Terörle Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler bu kapsamda; örgüt içerisinde kod adı kullanarak askeri okullar sınavına hazırlanan örgüt elemanlarını organize ettiği, terör örgütüne ait dokümanları şifreli flaş belleklere kaydederek diğer örgüt mensuplarına verdiği, örgüt üyeleri ile ankesörlü/büfe telefon hatları üzerinden iletişim kurduğu ve ayrıca örgütün yurt dışı yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla N.O.'yu yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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