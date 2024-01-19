Adıyaman'da FETÖ operasyonu... Gözaltındaki bir şüpheli tutuklandı!

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlının tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:13
Adıyaman'da FETÖ operasyonu... Gözaltındaki bir şüpheli tutuklandı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Adıyaman İl Emniyet Terörle Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler bu kapsamda; örgüt içerisinde kod adı kullanarak askeri okullar sınavına hazırlanan örgüt elemanlarını organize ettiği, terör örgütüne ait dokümanları şifreli flaş belleklere kaydederek diğer örgüt mensuplarına verdiği, örgüt üyeleri ile ankesörlü/büfe telefon hatları üzerinden iletişim kurduğu ve ayrıca örgütün yurt dışı yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla N.O.'yu yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


adıyaman Emniyet fetö Terör örgütü tutuklandı

İlgili Haberler

Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ'cülerle aynı karede olanlardan maklube partilerine katılanlara... AKP'nin belediye başkan adaylarına bir de böyle bakın

FETÖ'cülerle aynı karede olanlardan maklube partilerine katılanlara... AKP'nin belediye başkan adaylarına bir de böyle bakın
Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!

Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!

En Çok Okunan Haberler