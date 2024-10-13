Adıyaman'da iki grup arasında kavga: Polis zor ayırdı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: Polis zor ayırdı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:52

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağı’nda iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şahısların bir birine saldırması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi.

Kavga eden şahıslar bir birinden şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #kavga

İlgili Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü

Adıyaman'da temizlediği tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler