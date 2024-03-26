Kaçak kömür ocağında feci olay: İşçi vagon ile vinç arasında sıkıştı!

Kilimli'de kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:19
Kaçak kömür ocağında feci olay: İşçi vagon ile vinç arasında sıkıştı!
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında gece saatlerinde bir iş cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Muhammet Korkut (49), vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut’un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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