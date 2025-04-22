Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:03

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:03

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, merkeze bağlı Gökçay Köyü kırsalında bir iş yerinde çalışan Z.H.A. adlı yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

IŞİD'e üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.