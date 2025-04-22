Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı!
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, merkeze bağlı Gökçay Köyü kırsalında bir iş yerinde çalışan Z.H.A. adlı yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
IŞİD'e üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #adıyaman #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- 5 dakikada fırında: Sadece iki malzemeyle kek tarifi
- O işçi tutuklandı!
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Sürekli geçmişi kurcalayan burçlar hangileridir?
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Bahçeli erken seçimi zorlayabilir mi?