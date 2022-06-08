Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk öldü
Adıyaman'da, başı pencerenin korkuluk demirlerine sıkışıp nefessiz kalan 2 yaşındaki Mert Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'da, merkeze bağlı Yenigüven köyünde evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Özer'in (2) kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.
Çocuğu kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaran ailesi, Özer'i sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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