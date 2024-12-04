Adıyaman’da kavşakta korku dolu anlar... Ölümden kıl payı kurtuldu
Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil, kavşağa hızla girerek motosikletliye çarpmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen sürücünün şaşkınlığı kameraya yansıdı.
Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi’nde kavşakta yaşanan korku dolu anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kontrolden çıkan bir otomobilin kavşağa hızla girmesiyle, dönüş yapan motosiklet sürücüsü çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar izleyenlerin yüreğini ağza getirdi.
Motosiklet sürücüsünün olayın şokunu yaşadığı, ancak fiziksel bir zarar görmediği görüldü. Kontrolden çıkan otomobil ise herhangi bir yere çarpmadan cadde ortasında durabildi. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası her iki sürücü, araçlarıyla bölgeden ayrıldı.
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