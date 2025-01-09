Adıyaman’da kayıp kadını bulmak için HES barajı boşaltıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak’tan beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız’ı bulmak amacıyla Hidro Elektrik Santrali (HES) Barajı kapakları açıldı. Ekipler, suyun boşaltılmasının ardından arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adıyaman’da kayıp kadını bulmak için HES barajı boşaltıldı
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:26

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak’tan bu yana kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız’ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajı yakınlarında görülen Parmaksız’ın baraj gövdesine düşüp sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine, baraj kapakları kontrollü olarak açıldı. Su boşaltma işlemiyle birlikte arama alanı genişletildi.

AFAD, Jandarma, Polis ve Yesevi Derneği’ne ait arama kurtarma ekiplerinden oluşan 154 kişi, kayıp kadının bulunabilmesi için arama yapıyor. Ekipler, karadan ve havadan yapılan taramalarda, yaşlı kadına dair herhangi bir iz bulamadı.

Kadının, Göksu Nehri’ne düşüp barajın alt kısmına sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine arama alanı genişletildi. AFAD Adıyaman Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, barajın suyu tamamen boşaltıldıktan sonra, bölgenin tekrar taranacağını belirtti.


Etiketler: #adıyaman #yaşlı kadın

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