Adıyaman'da 'kontrollü' yıkılan minare evin üzerine devrildi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:41

Adıyaman'da merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Aksa Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde ağır hasara uğradı. Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.

Ekiplerin 'kontrollü' gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi. Olayda evde kısmen hasar oluştu.

Yıkım sırasında yaşananlar yurttaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.