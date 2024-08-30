Adıyaman'da minibüs ile TIR çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde Halil Kaya idaresindeki TIR, Celal Yücetaş idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Celal Yücetas ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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