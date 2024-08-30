Adıyaman'da minibüs ile TIR çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:56

Güncelleme: 30.08.2024 - 17:56

Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde Halil Kaya idaresindeki TIR, Celal Yücetaş idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Celal Yücetas ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.