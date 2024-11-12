Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı!

Kentte yaşanan kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:55

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında Ahmet C. idaresindeki 02 AES 456 plakalı motosiklet ile Mehmet Ç. idaresindeki 33 ACR 558 plakalı otomobil çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan Abuzer Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #adıyaman #kaza #motosiklet #otomobil

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