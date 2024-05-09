Adıyaman'da park halindeki araçta ölü bulundu!

Adıyaman'da bir kişi park halindeki otomobil içerisinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:59
Adıyaman'da park halindeki araçta ölü bulundu!
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Yeni Sanayi Mahallesi'nde 02 LC 178 plakalı park halindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Ahmet Kızıl olduğu tespit edildi.

Kızıl'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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