Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 16:30
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde iddiaya göre, tek başına yaşayan Bayram B.’den (68) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Haber verilmesi üzerine ikamete sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından evin kapısı açıldı.

Sağlık ve polis ekipleri eve girdiklerinde Bayram B.’yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bayram B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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