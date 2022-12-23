Adıyaman'da sandal alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

23 Aralık 2022 Cuma, 10:37

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balık tutmak için dün Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan ve sandalın alabora olması sonucu suya düşen 3 kişiden birini arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İlçede dün sandalın alabora olması sonucu 3 kişi suya düşmüş, Ö.D. yüzerek kıyıya çıkmış, V.E'nin ise cesedi bulunmuştu.

Arama çalışmalarına sabaha kadar ara verilmişti.