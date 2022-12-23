Adıyaman'da sandal alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sandalın alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balık tutmak için dün Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan ve sandalın alabora olması sonucu suya düşen 3 kişiden birini arama çalışmalarına yeniden başlandı.
İlçede dün sandalın alabora olması sonucu 3 kişi suya düşmüş, Ö.D. yüzerek kıyıya çıkmış, V.E'nin ise cesedi bulunmuştu.
Arama çalışmalarına sabaha kadar ara verilmişti.
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