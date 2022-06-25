Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 adli tatil tarihleri ne zaman?
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarhiler arasında? Adli tatil ne zaman bitiyor?
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor. Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 adli tatil tarihleri ne zaman?
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta biter, 1 Eylül itibariyle yeni adli yıl başlar.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
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