Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:44

Güncelleme: 16.08.2023 - 11:44

'Adli tatil ne zaman bitiyor?' sorusu en çok aratılanlar arasına girdi. Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adli tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor? 2023 adli yıl açılış tarihi ne zaman? İşte adli tatil tarihleri...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

2023 ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

Adliyelerin tatil olduğu dönemde ancak adli tatile tabi olmayan davalar görülebilir. Bunlar HMK 103. maddesi ile sayılmıştır: