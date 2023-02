Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Çekin: Yakınlarını arayanlar DNA örneği versin

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 20:19

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 20:19

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu 10 ilde arama- kurtarma çalışması sürerken, enkazdan çıkartılan ve kimlikleri saptanamayan cenazeler de Adana Adli Tıp Kurumu'na getiriliyor.

Kimliği belli olmayan cenazelerden örnekler alınarak kayda geçilirken, şu ana kadar Adana Adli Tıp Kurumu'nda kimliği belli olmayan cenaze sayısı da 70'e ulaştı. Kurum ekipleri hemen cenazelerden kan ve doku örnekleri almaya başlarken, 50 cenazenin işlemleri ise tamamlandı.

'ADLİ TIP BİRİMİ'NİN OLACAĞI HER YERE BAŞVURABİLİR'

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, yakınlarını arayanların kuruma gelerek DNA örneği vermesi gerektiğini söyledi.

Sadece Adana'da değil tüm Adli Tıp Kurumları'na örnek verilebileceğini belirten Çekin, çalışmalar hakkında şöyle dedi:

"Çevre illerden getirilen ve kendi ilimizde de azımsanmayacak kadar olgumuz oldu. Bunların Cumhuriyet savcılarımızla birlikte, sağlık müdürlüğünün desteğiyle muayeneleri yapıldı. Ölüm sebepleri ve kimliklendirme, bu olgularda kimliklendirme daha çok önem kazanıyor. Çünkü insanlar cenazelerine, yakınlarına ulaşmak istiyor. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu'nun yapılanması var. Biyoloji İhtisas Daireleri ve Acil DNA Birimleri. Çevremizde Gaziantep'te ve Diyarbakır'da Biyoloji İhtisas Dairemiz var. Bizim Adana Grup Başkanlığı'nda da Acil DNA Birimi var. Buralarda cenazelerden, cenaze yakınlarından alınan örneklerde DNA analizleri kimliklendirme amacıyla yapılıyor.

Bu kapsamda ilk günden itibaren birimimiz aktif olarak çalışıyoruz. Ama olgu sayısı fazla olduğu için hem çevremizdeki Gaziantep ve Diyarbakır'daki yapılandırmayı göz önüne alarak olguların oraya yönlendirilmesi anlamında başkanlığımız bir planlama yaptı. Biz bu planlama çerçevesinde yakın olduğu için ilk etapta bütün kimliği bilinmeyen olgularla ilgili örneklerimizi, bunlara ait kan ve doku örneklerini teslim ettik. Onlar çalışmaya başladı.

Bunlar çok hızlı şekilde çalışılıp sisteme yüklenecek. Sisteme yüklendiğinde Adli Tıp'ın yapılanması çerçevesinde analizler nerede yapılırsa yapılsın sistem birbirini görüyor. Bu kapsamda bize başvuran, yakınlarını arayan tüm olguların kanını biz burada alacağız. Gücümüzün yettiğini yapacağız, yük fazla geldiği anda hemen çevredeki Biyoloji İhtisas Daireleri'ne bunları göndereceğiz. Çok uzamayan süreçte, yakınlarına ulaşmaları anlamında gereken çalışmalar başladı, yapılıyor ve uzamayacaktır diye düşünüyorum.

Cenazelerini bulamayan yakınları gelip bize, Adli Tıp Birimi'nin olacağı her yere başvurabilir. Ben oğlumu arıyorum, ben kızımı arıyorum, cenazemi bulamadım diyebilir. Biz nasıl kimliği meçhul olgularımızı çalışıp sisteme yüklüyorsak bütün çevremizdeki olguların da kan örnekleri sisteme yüklenecek. O yüzden cenazesini bulamayan, arayan kişiler bize başvursun. Bize başvuran olgularla ilgili olarak 50'ye yakın olgu sonuçlandırdık. Bizim Adana bölgesindeki muayeneleri yapan 800 tane civarında olgu var. Kimliği belli olmayan 70 kadar olgu var şu an elimizde. O yüzden bizim olgumuz sınırlı ama diğer yerlerde çok olgu olduğu için bir an önce sisteme yüklenmeleri gerekiyor. Başkanlığımız bu yönde çok hızlı hareket ediyor."