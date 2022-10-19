Adliyedeki şüpheliye 'börek' içinde uyuşturucu getirdi

Samsun'da "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliye, yemek ihtiyacını gidermek için getirdiği böreğin içinden uyuşturucu çıkan zanlı yakalandı.

AA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:45
Adliyedeki şüpheliye 'börek' içinde uyuşturucu getirdi
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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" olayıyla ilgili adliyeye intikal ettirilen bir zanlıya yemek getiren kişiden şüphelendi.

2 ADET KAPSÜL GİZLEMİŞ

K.S'nin getirdiği böreği inceleyen ekipler, böreğin içine gizlenmiş 2 kapsül sentetik ecza hap buldu.

Şüpheli K.S, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Adliye uyuşturucu Börek

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