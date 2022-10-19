Jandarmadan 'kalaşnikoflu' uyuşturucu şebekesine operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında olan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; orgazine bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul’a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı.
SAKLANDIKLARI YER TESPİT EDİLDİ
Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane'deki bir adreste gizledikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucunun saklandığı adrese operasyon düzenlendi.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda; 10 kilogram Skunk 2 kilogram kokain ,1,5 kilogram eroin, 4 adet AK-47 Kaleşnikof , 8 adet AK-47 Kaleşnikof ait şarjör, 750 fişek, 50 adet tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 vakumlama makinası ve uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi.
Gözaltında alınan F.C.A. ve E.N.C isimli şüpheliler çıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- Ünlü şarkıcı konser esnasında hayatını kaybetti!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- 'Kasımı beklesin bütün vatandaşlarım'
- Erdoğan'dan partisine talimat
- 'Erdoğan'ın aday olmasının tek yolu...'
- 'Tarihin en çok para getiren...'
- Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Son uyarı yapıldı
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Annesi hakkında hapis isteniyor