Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:00

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda batı illerinden kente kurye aracılığı ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

12 KİLO 400 GRAM BONZAİ

Kayseri-Niğde kara yolunda uygulama noktasında önlem alan polis, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, 12 kilo 400 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İ.K., Y.Ş., İ.Ş., H.E ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.