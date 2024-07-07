Adnan Oktar’dan ‘sosyal medya’ hamlesi: Dava açtı!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:07

Güncelleme: 07.07.2024 - 10:07

Van’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar adına, avukatı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine dikkat çeken bir başvuruda bulundu.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, başvuruda 5 ayrı X hesabı için erişim engellenmesi kararı verilmesi talep edildi. Başvurunun gerekçesini ise, Adnan Oktar’ın fotoğraf ve videoları kullanılarak yapılan paylaşımların, bu kişiye zarar verdiği savunuldu.

Adnan Oktar’ın avukatı Gökçe Bayar’ın imzasını taşıyan dilekçede, söz konusu hesaplar için ‘kurmaca hesap’ değerlendirmesi yapıldı.

Dilekçede “İlk bakışta bu hesapların sözde müvekkili desteklediği, müvekkil lehine paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Öncelikle bu hesapların sahiplerin ad soyad bilgisi ile birer gerçek kişi karşılığı olmayıp kurmaca hesaplardır” denildi.

“YARARDAN ÇOK ZARAR VERİYOR”

Dilekçenin devamında “Bu hesaplarda devamlı olarak müvekkilin fotoğrafları, videoları paylaşılmakta, hiçbir zaman dile getirmediği sözleri kendi fikirleriymiş gibi paylaşılmaktadır. Müvekkile aitmiş gibi paylaşılan bu düşünce açıklamaları sosyal medyanın halihazırda adeta bir linç kampanyası sahasına dönüşmüş vaziyeti dikkate de alındığında müvekkilin tarafsız ve adil yargılanma hakkını doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir” ifadeleri yer aldı.

“OKTAR’IN YÖNLENDİRDİĞİ SANILIYOR”

“Müvekkil lehine bu kadar sık paylaşım yapılması bu hesapların müvekkil tarafından yönlendirildiği yönünde yargılandığı dosyada bir takım algılar oluşturulmaya çalışılmasına sebep olmuştur” denilen dilekçenin devamında “Dolayısıyla bu hesapların yegane amacı müvekkile hukuken zarar vermektir” görüşüne yer verildi.

Dilekçede “Halihazırda da İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülen sanık sıfatıyla tarafı olduğu dosyada bir kısım sanıklar için iddianamede '’sosyal medya grubu' şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Dolayısıyla bu gibi hesapların varlığı ve sosyal medyadaki yankısının müvekkil için farklı bir dosya konusu yapılmayacağı tarafımızca bilinememekte ve müvekkil yönünden hukuken risk arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

“KİŞİLİK HAKLARI ZEDELENDİ”

Oktar adına mahkemeye sunulan dilekçe şu ifadeler yer aldı: “Öte yandan ilgili hesaplarda neredeyse her paylaşımda müvekkilin fotoğraf ve videoları paylaşılmaktadır. Bu fotoğraf ve videolar üzerine müvekkilin düşüncesiymiş gibi yazılan yazıların öncelikle müvekkilin kişilik haklarını zedelediği şüphesizdir.”

Başvuruda, anılan hesapların sahte olduğu ve erişimin engellenerek kapatılması istendi. Bir ay kadar önce yapılan başvuruya konu 5 hesabın ise 6 Temmuz itibari ile aktif oldukları anlaşıldı.