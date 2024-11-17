Adres: Karaman... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:51

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:52

Sümer Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde, 74 yaşındaki Osman Çilek, kullandığı 70 AY 213 plakalı otomobil ile seyir halindeyken biranda direksiyon başında fenalaştı.

Çilek’in bilincini kaybetmesi üzerine kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonrası sürücü Osman Çilek ile yanında bulunan eşi Ayşe Ç. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Çilek ve eşi Ayşe Ç., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Osman Çilek burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hafif şekilde yaralanan eşi Ayşe Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.