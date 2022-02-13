‘Adrese teslim kadro’ yargıdan döndü
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı için 2020 yılında açılan kadro ilanına Aksel Çelik'in başvurusu jüri tarafından “şartları sağlamadığı” gerekçesiyle reddedildi. Konu yargıya taşınınca ilana başvuran diğer bir akademişyen Doç. Dr. Ş.Y. ile jüride yer alan bir profesörün “bağlantısını” ortaya çıktı.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) uyarılarına karşın bitmeyen “adrese teslim” ya da “kişiye özel” kadro tartışmalarına ilişkin bir karar da İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde verildi.
Karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı için Eylül 2020’de doçent kadrosu ilan edildi. “Spor psikolojisi alanında çalışmaları olmak, basketbol ve raket sporları alanında araştırma ve yeterlilik belgesine sahip olmak” da kadro için şartlar olarak belirlendi. Üniversite akademisyenlerinden Aksel Çelik ile Doç. Dr. Ş.Y’nin başvurduğu kadro için oluşturulan jüri, Çelik’in başvurusunu “şartları sağlamadığı” gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine “kişiye özel ilan” tartışması başlayan kadro yargıya taşındı. Mahkemenin ara kararı üzerine gönderilen belgeler ise Doç. Dr. Ş.Y. ile jüride yer alan bir profesörün “bağlantısını” ortaya çıkardı.
‘HUKUKA UYARLIK YOK’
Jüride yer alan profesörün, hem Doç. Dr. Ş.Y.’nin doktora öğrencisi olduğu dönemde yaptığı tez çalışmasını değerlendiren jüride yer aldığı hem de Doç. Dr. Ş.Y. ile ortak şekilde uluslararası hakemli makaleler yayımladığı belirlendi. Duruma dikkat çeken mahkeme heyeti, “Ortak akademik çalışmalar sebebiyle bu jüri üyesi tarafından yapılacak değerlendirmenin tarafsız, objektif ve denetlenebilir bir değerlendirme olamayacağı sonucuna varılmakla, objektif teşekkül ettirilmeyen değerlendirme jürisi raporuna dayanılarak yapılan ve davacının yetersiz bulunduğu davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi. İstinaf yolu açık bırakılan kararın kesinleşmesi durumunda yeniden değerlendirme yapılması bekleniyor.
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