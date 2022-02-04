Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım

04 Şubat 2022 Cuma, 13:54

İktidara yakın TVNET'in canlı yayınına katılan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın 'Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu' sözleri gündem oldu.

Erbaş, "Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam ropdöşambırlı doktorların işine gelmiyor. Doktor bir şey söylüyor yarısı Latince. Bir adam halka anlaşılabilir bir şeyler söylüyor, ondan zaten kıskançlık. Bana 'Baban ne iş yapıyor', 'Pazarcı' dedim. ‘Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, giyimi çok iyi olanlar hep farklı. Çayı tutuşu, şampanyayı kadehi kaldırışı... Biz öyle değiliz. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimle buraya geldik. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi.

Öte yandan, Oytun Erbaş'ın açıklamasının ardından babasının pazarcı değil bankacı olduğu ortaya çıktı. Bülent Erbaş'ın Pamukbank’ta müdürlük görevinden emekli olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Erbaş'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...

Popüler kültür/süzlükten tiksinti duymak için gerçek yaşam örnekleri

Meczup,saldırgan olandan şehrin meydanında eşeğe binip megafonla gezenden, kanallarda bilim insanına küfür eden sihirbazlara,rolünü artiz gibi hakkıyla oynayanlara tıpkı bir kurgu bilim film seti

İç bulantısı https://t.co/Hjcs4EQGSP — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) February 4, 2022

??Dr.Oytun Erbaş”Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım.Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum.”demiş!.

HÜTF’de sınıf arkadaşlarım ve ben orta ve alt gelirli ailelerdendik. Ankara soğuğunda palto alamayanlar vardı ve bu hükümetten önce de çok iyi konumlara geldik biz!. — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) February 4, 2022

Oytun Erbaş'a babasının pazarcı değil üniversite mezunu bankacı olması şoku https://t.co/X9ZfjWkrrg — Tokyo Rapid Kit (@tokyophonline) February 3, 2022

AKP olmasa Oytun Erbaş akademisyen olamazdı değil, Oytun Erbaş gibi dakikada beş yalan söyleyenler olmasaydı AKP olmazdı. — Oğuzhan Atsız (@oguzzatsiz) February 4, 2022

Bir insan, Doç. Dr. Oytun Erbaş, Ödemişli bir banka müdürünün oğluyken, “Sökeli bir pazarcının oğluyum,” diye niye yalan söyler?

“Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen (Araştırılmalı) olamazdım.” demek için.

Çünkü, o alemde yalan söylemeyeni, yalamayanı “adam” yerine koymuyorlar! pic.twitter.com/PqVV9Yae5m — Nevzat ÇELİK (@nevzatNCcelik) February 4, 2022

Anladığım kadarıyla Oytun Erbaş külliyen yalancı. Akademisyenim diyor değilmiş. Babam pazarcı diyor bankacıymış. Tuzlu ayran otizm yapıyor diyor. Türk geni covid geçirmez diyor. Otizmli olduğu da yalandır Allah bilir. — Metin Solmaz (@metinsolmaz) February 4, 2022

PANDEMİNİN BAŞINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR TEPKİ TOPLAMIŞTI

Erbaş'ın koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklamalar tartışmaya yol açmıştı.

Erbaş, "Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti.

Maske takmanın da gerekli olmadığını savunan Erbaş, "Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir" iddiasında bulunmuştu.