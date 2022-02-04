Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım

Covid-19 pandemisinin başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla tepki çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum..." dedi. Erbaş, kariyerini iktidara borçlu olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 13:54
Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım
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İktidara yakın TVNET'in canlı yayınına katılan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın 'Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu' sözleri gündem oldu. 

Erbaş, "Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam ropdöşambırlı doktorların işine gelmiyor. Doktor bir şey söylüyor yarısı Latince. Bir adam halka anlaşılabilir bir şeyler söylüyor, ondan zaten kıskançlık. Bana 'Baban ne iş yapıyor', 'Pazarcı' dedim. ‘Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, giyimi çok iyi olanlar hep farklı. Çayı tutuşu, şampanyayı kadehi kaldırışı... Biz öyle değiliz. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimle buraya geldik. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi. 

Öte yandan, Oytun Erbaş'ın açıklamasının ardından babasının pazarcı değil bankacı olduğu ortaya çıktı. Bülent Erbaş'ın Pamukbank’ta müdürlük görevinden emekli olduğu öğrenildi. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Erbaş'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...

PANDEMİNİN BAŞINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR TEPKİ TOPLAMIŞTI

Erbaş'ın koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklamalar tartışmaya yol açmıştı.

Erbaş, "Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti.

Maske takmanın da gerekli olmadığını savunan Erbaş, "Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir" iddiasında bulunmuştu.


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