AFAD açıkladı: Elazığ'da korkutan deprem

Yayınlanma: 03.05.2024 - 00:15

Güncelleme: 03.05.2024 - 00:17

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 23.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 8.77 km olarak belirtildi.

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