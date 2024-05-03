AFAD açıkladı: Elazığ'da korkutan deprem
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 23.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 8.77 km olarak belirtildi.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-02
Saat:23:57:28 TSİ
Enlem:38.46167 N
Boylam:39.23056 E
Derinlik:8.77 km
Detay:https://t.co/m4NcJoeg56@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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