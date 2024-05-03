AFAD açıkladı: Elazığ'da korkutan deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 00:15
AFAD açıkladı: Elazığ'da korkutan deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 23.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 8.77 km olarak belirtildi.

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