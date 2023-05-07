AFAD duyurdu: 6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar 33 bin 77 deprem oldu

Yayınlanma: 07.05.2023 - 08:35

Güncelleme: 07.05.2023 - 08:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: