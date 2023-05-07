AFAD duyurdu: 6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar 33 bin 77 deprem oldu

Türkiye'yi sarsan ve 0 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 ay geçti. AFAD, son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bugüne gerçekleşen artçı deprem sayısını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 08:35
AFAD duyurdu: 6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar 33 bin 77 deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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