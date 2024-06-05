AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem
AFAD, Ege Denizi açıklarında Çanakkale'ye bağlı Gökçeada yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Ege Denizi açıklarında Çanakkale'ye bağlı Gökçeada yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 21.42'de gerçekleşen depremin derinliği 12 km olarak kaydedildi.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [39.60 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-05
Saat:21:42:52 TSİ
Enlem:39.77722 N
Boylam:25.59944 E
Derinlik:12.88 km
Detay:https://t.co/f8L5C6I9KK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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