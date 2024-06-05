AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem

AFAD, Ege Denizi açıklarında Çanakkale'ye bağlı Gökçeada yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 21:51
AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem
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AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Ege Denizi açıklarında Çanakkale'ye bağlı Gökçeada yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 21.42'de gerçekleşen depremin derinliği 12 km olarak kaydedildi.

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