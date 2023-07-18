AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03.27'de meydana gelen depremin 7.02 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 18, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2023-07-18
Saat:03:27:21 TSİ
Enlem:39.811 N
Boylam:41.826 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/feeNKaZLqK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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