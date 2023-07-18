AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 07:27
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 03.27'de meydana gelen depremin 7.02 km derinlikte olduğu bildirildi.


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