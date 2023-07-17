Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 07:46
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 05.39'da meydana gelen depremin 7 km derinlikte olduğu aktarıldı.


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