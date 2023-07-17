Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 05.39'da meydana gelen depremin 7 km derinlikte olduğu aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 17, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-17
Saat:05:39:55 TSİ
Enlem:38.165 N
Boylam:37.399 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/I2cruJo9w7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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