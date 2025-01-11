AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
AFAD, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 4.32 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde saat 04.18 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 4.32 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)
Tarih:2025-01-11
Saat:04:18:39 TSİ
Enlem:36.71417 N
Boylam:36.15111 E
Derinlik:4.32 km
Detay:https://t.co/fHj9v9nziT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #hatay #İskenderun
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