AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

AFAD, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 4.32 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 07:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde saat 04.18 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.32 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #hatay #İskenderun

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