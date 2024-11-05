AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 07:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 05.10 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #Ekinözü #kahramanmaraş

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