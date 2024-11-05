AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 05.10 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-05
Saat:05:10:14 TSİ
Enlem:38.01667 N
Boylam:37.04083 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/cqKRJXv6ir@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ekinözü #kahramanmaraş
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