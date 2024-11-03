AFAD duyurdu: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 22:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 22.40'ta yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Etiketler: #afad #deprem #Malatya

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