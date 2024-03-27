AFAD duyurdu... Malatya'da deprem!
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 8.37 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 13.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-03-27
Saat:13:21:00 TSİ
Enlem:38.35611 N
Boylam:38.73694 E
Derinlik:8.37 km
Detay:https://t.co/8FwEJ9kbaO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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