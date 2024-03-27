AFAD duyurdu... Malatya'da deprem!

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 8.37 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:59
AFAD duyurdu... Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 13.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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