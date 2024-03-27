Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar

Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2024 - 04:00

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum için hazırlanan bazı seçim film ve reklamında depremzedelerin görüntülerine yer verildi. Filmlerden bazılarında 2020’de yaşanan İzmir depremi mağdurlarının, bazılarında ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşların Kurum’u övdüğü görüntülere yer verildi.

Deprem bölgesinde barınma, sağlık ve eğitim gibi pek çok alanda yaşanan sorunlar henüz çözülmemişken Kurum’un “Sağlam adam” sloganıyla seçim kampanyasında depremzedeleri kullanması siyasi partilerin ve sendikaların tepkisini çekti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Deprem görüntüleriyle seçim sürecini dramatize edip oy toplamaya çalışıyorlar. Oysaki AKP hükümeti deprem sürecinde çok kötü bir sınav verdi. Hepinizin bildiği gibi depremzedeleri merkezi yönetim ile yerel yönetimin eşzamanlı çalışması için aynı partiden seçilmesi gerektiğini söyleyerek olası bir deprem sürecinde ‘Oy yoksa yardım da yok’ diyerek tehdit ettiler. Fakat sadece CHP’li belediyelere değil AKP’li belediyelerin olduğu illere de yardım ulaşmadı. Sadece Hatay değil biz devleti Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da da göremedik. Bu sebeple söz verip de teslim edemedikleri binlerce konut varken, deprem sürecini büyük başarısızlıklara rağmen malzeme yapmak depremzedelerin acılı hikâyeleri üzerinden oy devşirmeye çalışmak siyasi ahlaka sığmaz” ifadelerini kullandı.

‘İMZASI YOK MUYDU?”

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise TRT’de Kurum için çıkan “korsan reklamları” anımsattı.

“AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’u allamak pullamak için her türlü katakulliyi çeviriyor” diyen Bulut, “On binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremi ahlaksızca bir seçim kampanyasına çevirdiler. Kampanya performansı ile İmamoğlu’nun çok gerisinde kalan Kurum’a, Erdoğan desteği yetmedi, bakanların desteği yetmedi, TRT aklıyla ‘kahramanlık’ hikâyesi yazmaya kalkıyorlar. Deprem olduğunda dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum değil miydi? İmar aflarının altında imzası olan Murat Kurum değil miydi?” tepkisini gösterdi.

Kurum bakanken verilen sözleri de anımsatan Bulut, “Depremlerin ardından 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut yapılacağını söylediler. Mart 2024’te teslim edilen ve edilmesi planlanan sadece 75 bin 364 konut var. Şimdi aynı Murat Kurum, İstanbul’da 650 bin konutun dönüştürüleceğini söylüyor. Vatandaşa hayal satıyor” dedi.

‘5 KİŞİYE AYNI EV ÇIKIYOR’

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan da deprem sonrası Adıyaman’a üç gün boyunca kimsenin gelmediğini anımsatarak “Üç gün boyunca ne ekmek ne su geldi. Biz enkaz başında ellerimizle, tırnaklarımızla kendi başımıza kaldık. Hiçbir şekilde organize bir yardım olmadı. Burada ‘Ev veriyoruz’ diyorlar, daha hiçbirini vermiş değiller. Kura çekiyorlar, aynı ev üç kişiye, beş kişiye çıkmışlığı var” diye konuştu.