Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar

İktidar bir yıldır teslim edilmeyen evleri, tutulmayan sözleri görmezden geldi. AKP’li Kurum, “icraatlarını” yurttaşlara övdürdü. Muhalefet, “Hayal satıyorlar” açıklamasını yaptı.

Sarp Sağkal / Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar
Abone Ol google-news

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum için hazırlanan bazı seçim film ve reklamında depremzedelerin görüntülerine yer verildi. Filmlerden bazılarında 2020’de yaşanan İzmir depremi mağdurlarının, bazılarında ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşların Kurum’u övdüğü görüntülere yer verildi. 

Deprem bölgesinde barınma, sağlık ve eğitim gibi pek çok alanda yaşanan sorunlar henüz çözülmemişken Kurum’un “Sağlam adam” sloganıyla seçim kampanyasında depremzedeleri kullanması siyasi partilerin ve sendikaların tepkisini çekti. 

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Deprem görüntüleriyle seçim sürecini dramatize edip oy toplamaya çalışıyorlar. Oysaki AKP hükümeti deprem sürecinde çok kötü bir sınav verdi. Hepinizin bildiği gibi depremzedeleri merkezi yönetim ile yerel yönetimin eşzamanlı çalışması için aynı partiden seçilmesi gerektiğini söyleyerek olası bir deprem sürecinde ‘Oy yoksa yardım da yok’ diyerek tehdit ettiler. Fakat sadece CHP’li belediyelere değil AKP’li belediyelerin olduğu illere de yardım ulaşmadı. Sadece Hatay değil biz devleti Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da da göremedik. Bu sebeple söz verip de teslim edemedikleri binlerce konut varken, deprem sürecini büyük başarısızlıklara rağmen malzeme yapmak depremzedelerin acılı hikâyeleri üzerinden oy devşirmeye çalışmak siyasi ahlaka sığmaz” ifadelerini kullandı. 

‘İMZASI YOK MUYDU?”

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise TRT’de Kurum için çıkan “korsan reklamları” anımsattı. 

“AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’u allamak pullamak için her türlü katakulliyi çeviriyor” diyen Bulut, “On binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremi ahlaksızca bir seçim kampanyasına çevirdiler. Kampanya performansı ile İmamoğlu’nun çok gerisinde kalan Kurum’a, Erdoğan desteği yetmedi, bakanların desteği yetmedi, TRT aklıyla ‘kahramanlık’ hikâyesi yazmaya kalkıyorlar. Deprem olduğunda dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum değil miydi? İmar aflarının altında imzası olan Murat Kurum değil miydi?” tepkisini gösterdi. 

Kurum bakanken verilen sözleri de anımsatan Bulut, “Depremlerin ardından 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut yapılacağını söylediler. Mart 2024’te teslim edilen ve edilmesi planlanan sadece 75 bin 364 konut var. Şimdi aynı Murat Kurum, İstanbul’da 650 bin konutun dönüştürüleceğini söylüyor. Vatandaşa hayal satıyor” dedi. 

‘5 KİŞİYE AYNI EV ÇIKIYOR’

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan da deprem sonrası Adıyaman’a üç gün boyunca kimsenin gelmediğini anımsatarak “Üç gün boyunca ne ekmek ne su geldi. Biz enkaz başında ellerimizle, tırnaklarımızla kendi başımıza kaldık. Hiçbir şekilde organize bir yardım olmadı. Burada ‘Ev veriyoruz’ diyorlar, daha hiçbirini vermiş değiller. Kura çekiyorlar, aynı ev üç kişiye, beş kişiye çıkmışlığı var” diye konuştu.


depremzede haberleri Murat Kurum haberleri Deniz Yücel haberleri Burhanettin Bulut haberleri

İlgili Haberler

Murat Ünalmış, Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyeleri çöpe attı

Murat Ünalmış, Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyeleri çöpe attı
Hakan Fidan'dan Murat Kurum'a 'destek' açıklaması: 'Yaşadığımız tüm felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak...'

Hakan Fidan'dan Murat Kurum'a 'destek' açıklaması: 'Yaşadığımız tüm felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak...'
Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması

Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Camide 11 yıl boyunca çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen imam tutuklandı

Camide 11 yıl boyunca çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen imam tutuklandı
Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!

Fas’tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!
Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti

Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!
Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’

Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri