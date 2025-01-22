AFAD ekiplerinden 'konaklama' için para istenmiş! Pes dedirten iddia: 'Grand Kartal Otel hala rezervasyon için aranıyor'
Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinde bulunan tv100 muhabiri Fatih Poyraz, Grand Kartal Otel’in yanmayan binası için hala rezervasyon telefonları geldiğini söyledi. Ayrıca yangında 24 saatten fazladır çalışma yapan AFAD ekiplerinin, otelin yanmayan binasında konaklaması için ücret talep edildiğini de iddia edildi.
Bolu’daki tatil merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve yangın 76 yurttaş hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, bölgede bulunan tv100 muhabiri Fatih Poyraz’dan iki şoke edici bir iddia geldi.
HALA REZERVASYON TELEFONLARI GELİYOR
İddiaya göre, Grand Kartal Otel’e ait ve yangından etkilenmeyen binada konaklamak için hala rezervasyon telefonları geliyor.
KONAKLAMA ÜCRETİ TALEP EDİLMİŞ!
Ayrıca yangında 24 saatten fazladır çalışan AFAD ekiplerinin aynı binada konaklaması karşılığında da ücret talep edildiği konuşuluyor.
Etiketler: #afad #Kartalkaya #Grand Kartal Otel
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