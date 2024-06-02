Son Dakika... Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:13

Güncelleme: 02.06.2024 - 13:44

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı çıkarıldığı bildirildi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

VALİLİK: ENKAZ ALTINDA KALAN ŞAHIŞ BULUNMAMAKTADIR

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Enkazda an itibarıyla kalan şahıs bulunmayıp arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmayıp arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir."

KAÇAK KAT İNŞA EDİLMİŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili " İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

BİNA 1988 YAPIMI

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken binanın 1988 yılında inşa edildiğini bildirerek herhangi bir patlama izine rastlanmadığını açıkladı. Gül yaptığı açıklamada çökme nedeninin bilinmediğini aktardı.

ENKAZ ALTINDA KALAN SON 2 KİŞİ ÇIKARILDI

Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın altında kalan 2 kişi, süren çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

1 ÖLÜ, YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 8 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

GÖRGÜ TANIKLARI BİNANIN YIKILMA ANINI ANLATTI

Olay esnasında orada bulunan görgü tanıklarından Erdal Karagöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, durumun doğal gaz patlamasından yaşandığını zannettiğini ve geriye doğru koştuğunu söyledi.

Karagöz, çökme sırasında insanların çaresiz şekilde kaçmaya çalıştığını anlatarak, "Altında kalanlar vardı. Arabalar da vardı, arabalar hızlı şekilde ileriye doğru geldi, birbirlerine çarptılar. 4-5 tane araba kaldı altında. Facia bir şeydi. İnsanlar çaresizdi, herkes bir tarafa kaçtı. Evimiz yıkılan yerin karşısında. Çocuklar, akrabalar hepsi gelip yardıma koştu. Çok korkunç bir olaydı." ifadesini kullandı.

Binanın eski olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Yeni dönerci açılmıştı. Bir aileyi çıkarttılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Korkunç bir olaydı. Dışında olanlar da içinde olanlar da vardı. Pazar olduğu için biraz sakindi. Pazar olmasaydı burası saat 08.00'den 10.00'a kadar trafik oluyordu. Pazar olduğu için daha az hasarlı atlattık tehlikeyi." değerlendirmesinde bulundu.

Binanın altında bir iş yeri olduğunu belirten Yiğit Ocak da olay anına ilişkin, "Ben siren seslerine uyandım. Hemen ne oldu diye geldim. İnşallah bir şey yoktur. Herkes şimdiden binasını kontrol ettirsin, en azından tedbir alalım." diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çökmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde saat 08.40 sıralarında 1988 yapımı 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, olayda 7 kişi yaralı olarak binadan çıkarılmıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi olayında, 1 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken, 3 kişilik bilirkişi ekibi de kusur tespitine ilişkin incelemelerine başladı.

3 KİŞİLİK BİLİKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.