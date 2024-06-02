Bir görgü tanığı Küçükçekmece'deki binanın çöktüğü anları anlattı: Yıkılması bir saniye sürmedi

Küçükçekmede'de sabah saatlerinde binanın çöktüğü anları, görgü tanığı bir esnaf anlattı. Esnaf Yüksel Ağaoğlu, "Biz oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir anda ses oldu bina yan yattı. Panikle kaçtık. Arkamı döndüm baktım bina yerle bir olmuş. Yıkılması bir saniye sürmedi" ifadelerini kullandı.

ANKA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:25
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İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde binanın çöktüğü anları, görgü tanığı bir esnaf anlattı. Esnaf Yüksel Ağaoğlu, "Biz oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir anda ses oldu bina yan yattı. Panikle kaçtık. Arkamı döndüm baktım bina yerle bir olmuş. Yıkılması bir saniye sürmedi" dedi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı çıkarıldığı bildirildi.

Görgü tanığı binanın çöktüğü anları anlattı. Esnaf Yüksel Ağaoğlu, "Biz oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir anda ses oldu bina yan yattı. Panikle kaçtık. Arkamı döndüm baktım bina yerle bir olmuş. Yıkılması bir saniye sürmedi" diye konuştu.



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