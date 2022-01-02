Afgan anne donarak yaşamını yitirdi: Van Valiliği açıklama yaptı
Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" haberinin sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi.
Van Valiliği, Türkiye sınırında kendi çoraplarını çocuklarının ellerine geçiren ve donarak yaşamını yitiren Afgan anne ile ilgili açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."
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