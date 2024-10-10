Afyonkarahisar'da aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, ilçenin Yeniköy köyünde oturan S.U'nun evine operasyon yaptı.
Operasyonda, hakkında 1 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.U. gizlendiği evinin çatısında bulundu.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #hükümlü #yakalama
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