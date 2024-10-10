Afyonkarahisar'da aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı.

Afyonkarahisar'da aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı
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AA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:32

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, ilçenin Yeniköy köyünde oturan S.U'nun evine operasyon yaptı.

Operasyonda, hakkında 1 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.U. gizlendiği evinin çatısında bulundu.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #hükümlü #yakalama

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