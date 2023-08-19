Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı!
Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Dinar-Çay karayolunda O.Y. idaresindeki 35 AUC 397 plakalı kamyonet, M.S.'nin kullandığı 05 AAZ 467 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden M.S. ve otomobildeki G.Ş. yaşamını yitirdi.
Yaralanan 5 kişi ise, Afyonkarahisar ve Çay devlet hastanelerine kaldırıldı.
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