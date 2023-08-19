Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 14:25

Güncelleme: 19.08.2023 - 14:28

Dinar-Çay karayolunda O.Y. idaresindeki 35 AUC 397 plakalı kamyonet, M.S.'nin kullandığı 05 AAZ 467 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden M.S. ve otomobildeki G.Ş. yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi ise, Afyonkarahisar ve Çay devlet hastanelerine kaldırıldı.