Afyonkarahisar'da feci kaza: Yaralılar var!
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhöyük beldesi yakınlarında bir kaza meydana geldi.
Edinden bilgilere göre; Ö.F.K. idaresindeki 03 AEH 881 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen M.B.'nin kullandığı 03 RG 367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ç.B. ve S.B., yaralandı.
Yaralılar, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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