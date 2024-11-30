Başkentte feci kaza... Takla atan otomobil alevlere teslim oldu!
Ankara Çankırı Bulvarı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkan araç, orta refüje çarpıp takla attı. Kazanın ardından alevlere teslim olan araçtaki iki kişi ağır yaralandı.
Ankara'da Çankırı Bulvarı Büğdüz Köprüsü üzerinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Olay yerinden alınan bilgilere göre araçta bulunan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süreliğine durma noktasına gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Aşırı cimri olan 4 erkek burcu
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- 'Siyonistler limanlarımızda!'
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki