Başkentte feci kaza... Takla atan otomobil alevlere teslim oldu!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 08:40

Güncelleme: 30.11.2024 - 09:32

Ankara'da Çankırı Bulvarı Büğdüz Köprüsü üzerinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Olay yerinden alınan bilgilere göre araçta bulunan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süreliğine durma noktasına gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.