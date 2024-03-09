Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.A., (58) idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil, Kızıllı köyü yakınlarında M.T.Ç.'nin (22) kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobildeki A.K., (22) M.Y., (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- AKP’nin yenemediği aday!
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'