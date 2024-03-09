Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:40
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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A.A., (58) idaresindeki 15 DF 657 plakalı otomobil, Kızıllı köyü yakınlarında M.T.Ç.'nin (22) kullandığı 20 AIG 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobildeki A.K., (22) M.Y., (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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