Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kayseri'de K.Ş'nin kullandığı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kadın sürücüyü gözaltına aldı.
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