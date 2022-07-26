Afyonkarahisar'da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı

26 Temmuz 2022 Salı, 16:46

Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkinde; 26 Temmuz Pazartesi saat 11.00 sıralarında U.Ö.A. (28) idaresindeki 35 BDM 972 meşrubat yüklü TIR, B.C. (49) yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan inşaat demirleri B.C.'nin (49) kullandığı TIR'ın kupasına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR SIKIŞTI

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.A.(20), E.T.(21), M.B.A.(21), B.Y.(21) ve O.Y. (20) yaralandı. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından da trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.