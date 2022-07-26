Afyonkarahisar'da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi yakınlarında iki TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkinde; 26 Temmuz Pazartesi saat 11.00 sıralarında U.Ö.A. (28) idaresindeki 35 BDM 972 meşrubat yüklü TIR, B.C. (49) yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan inşaat demirleri B.C.'nin (49) kullandığı TIR'ın kupasına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇLAR SIKIŞTI
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.A.(20), E.T.(21), M.B.A.(21), B.Y.(21) ve O.Y. (20) yaralandı. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından da trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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