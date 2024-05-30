Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Polis ekipleri 28 Mayıs'ta, terör örgütü IŞİD içerisinde bir dönem faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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