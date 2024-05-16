Sahilde operasyon: 122 kaçak göçmen yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinden yasa dışı yollarla İtalya, oradan da Fransa'ya geçmeye çalıştığı belirlenen 41'i çocuk 122 kaçak göçmen yakalandı.
Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Maden Koyu'nda kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ekipleri, çalışma başlattı.
Dün saat 18.00 sıralarında sahile yakın noktada operasyon yapan jandarma ekipleri, 41'i çocuk, 29'u kadın olmak üzere toplam 122 kaçak göçmeni yakaladı.
Aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu İran, Irak, Afganistan, Suriye, Filistin, Yemen ve Doğu Türkistan uyruklu kaçak göçmenler otobüslerle ilçe merkezindeki spor salonuna getirildi.
Tekneyle Kemer'den İtalya'ya, oradan da Fransa'ya geçmeye çalıştığı belirlenen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
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