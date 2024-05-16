Sahilde operasyon: 122 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinden yasa dışı yollarla İtalya, oradan da Fransa'ya geçmeye çalıştığı belirlenen 41'i çocuk 122 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:47
Sahilde operasyon: 122 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Maden Koyu'nda kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ekipleri, çalışma başlattı. 

Dün saat 18.00 sıralarında sahile yakın noktada operasyon yapan jandarma ekipleri, 41'i çocuk, 29'u kadın olmak üzere toplam 122 kaçak göçmeni yakaladı. 

Aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu İran, Irak, Afganistan, Suriye, Filistin, Yemen ve Doğu Türkistan uyruklu kaçak göçmenler otobüslerle ilçe merkezindeki spor salonuna getirildi.

Tekneyle Kemer'den İtalya'ya, oradan da Fransa'ya geçmeye çalıştığı belirlenen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


Antalya haberleri kaçak göçmen haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı: Ev sahibi kadın gözaltına alındı

Edirne'de evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı: Ev sahibi kadın gözaltına alındı
50’si çocuk 186 kaçak göçmen kurtarıldı

50’si çocuk 186 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 26 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!

Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!
Feyza Civelek’ten uyuşturucu skandalı sonrası ilk paylaşım

Feyza Civelek’ten uyuşturucu skandalı sonrası ilk paylaşım
Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba oldu

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba oldu
Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi

Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi
Erdoğan açıkladı: O gruba yeşil pasaport yolda!

Erdoğan açıkladı: O gruba yeşil pasaport yolda!
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Ukraynalı yüzücü milli takıma girmek için Türk vatandaşı oldu

Ukraynalı yüzücü milli takıma girmek için Türk vatandaşı oldu