Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar’da yol yapım çalışmasından dolayı yolu karıştıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Kağıt gibi ezilen otomobilde 3’ü aynı aileden 4 kişinin cesedi güçlükle çıkarıldı.
Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru köyü yakınlarında dün gece 20 FT 500 plakalı otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.’nin cansız bedenlerine ulaştı. Aracın tavanı kesilerek çıkarılan cenazeler ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayı duyup olay yerine gelen ölen şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren aile üyelerini jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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